2016-08-29T08:12:00+0200

Belgische Medien: Nächtliche Bombenexplosion in Brüssel

Brüssel Am kriminologischen Institut in Brüssel ist belgischen Medienberichten zufolge eine Bombe explodiert. Ein Wagen sei in der Nacht zum Montag um kurz nach zwei Uhr auf das Gelände gefahren, anschließend sei die Bombe detoniert, berichtete der öffentliche Rundfunksender RTBF.

Foto: Stephanie Lecocq/Symbolbild