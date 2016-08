2016-08-27T21:12:00+0200

Neuer Jahreshöchstwert gemessen: 37,9 Grad in Saarbrücken

Offenbach Der Samstag war in Deutschland der heißeste Tag des Jahres. Mit 37,9 Grad wurde in Saarbrücken-Burbach ein neuer Rekord für 2016 gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Foto: Arne Dedert