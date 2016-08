2016-08-28T12:03:01+0200

Nasa-Sonde «Juno» rückt dem Gasriesen Jupiter auf die Pelle

Washington Nach mehr als fünf Jahren im All hat die Sonde «Juno» am Wochenende enge Bekanntschaft mit Jupiter gemacht: Sie kam dem Gasriesen so nahe wie kein anderes Raumfahrzeug zuvor. «Juno» sei nahe den oberen Wolken des Planeten «gesegelt», bestätigte die Nasa auf Twitter.