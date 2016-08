2016-08-27T11:52:00+0200

35 Särge und viele Trauernde in Ascoli Piceno

Ascoli Piceno/Rom Trauer und Tränen in Ascoli Piceno: Zum Staatsakt für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in Italien sind zahlreiche Trauernde in die Sporthalle der Stadt gekommen.

Foto: Massimo Percossi 8 Fotos