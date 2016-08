Sorge um ausgebüxtes „Rasenmäher“-Känguru

2016-08-29T22:25:12+0200

Das in Osthessen ausgebüxte Känguru bleibt verschwunden und bereitet seinem Halter große Sorgen. „Ich schlafe nicht gut, weiß nicht, wie es weitergeht und was auf mich zukommt – auch finanziell“, sagte Heiko Ullrich. Das Tier sei vermutlich am Wochenende von seinem Hof in Nentershausen-Weißenhasel entlaufen. Das etwa ein Meter große Zwergkänguru heißt „Fritz“ und wurde von Ullrich als Landschaftspfleger angeheuert. „Es ist als Rasenmäher gedacht. Wir haben ein großes Gelände daheim. Schafe machen Arbeit“, so Ullrich. dpa