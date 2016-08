2016-08-27T16:42:03+0200

Rheingau Musik Festival zieht positive Bilanz der Spielzeit

Oestrich-Winkel Rund 111 000 Menschen haben in diesem Sommer das Rheingau Musik Festival besucht. Wie die Veranstalter am Samstag in Oestrich-Winkel mitteilten, waren 103 der 152 Konzerte ausverkauft.

Foto: Ansgar@Klostermann.net/Rheingau Musik Festival